В субботу, 28 марта, с 9 часов пройдет субботник по наведению санитарного порядка на кладбище.
Каждый желающий может принять в нем активное участие
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Жители Больших и Малых Круговичей приглашаются на субботник
26.03.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 28 марта, с 9 часов пройдет субботник по наведению санитарного порядка на кладбище.
Каждый желающий может принять в нем активное участие
(Visited 2 times, 2 visits today)
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В субботу, 28 марта, с 9 часов пройдет субботник по наведению санитарного порядка на кладбище. Каждый желающий может принять в
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