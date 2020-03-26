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Белорусские медики присоединились к мировому флэшмобу врачей #StayAtHome.

26.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Белорусские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть, хотя бы, малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию к самоизоляции.

В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19.

Белорусские врачи и эпидемиологи просят пожилых людей не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием. Такие меры в комплексе с работой санитарно-эпидемиологической службы (по выявлению и изоляции всех возможных контактов) способны обеспечить эффективную защиту от неконтролируемого распространения вируса и позволяет избегать жестких мер по изоляции и разобщению людей. При таком подходе число пациентов, которым, одномоментно необходима госпитализация и интенсивная медицинская помощь, снижается, а количество заболевших распределяется во времени. Это позволяет системе здравоохранения принять на себя возросшую нагрузку и оказывать качественную помощь.

Напомним, что Александр Лукашенко во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в Беларуси отметил, что при возможности, особенно пожилым людям, надо побыть в самоизоляции.

Первыми акцию запустили медики из Малайзии, вскоре к флешмобу присоединились их коллеги из разных стран мира.


Минздрав

 
 
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Белорусские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть, хотя бы, малейшие признаки...
 
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