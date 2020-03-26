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Проезд по платным дорогам можно будет оплатить за определенный период времени
Источник материала: ОНТ
Такая возможность уже зимой появится у владельцев автомобилей с массой до трех с половиной тонн.
Если сейчас оплата происходит за пройденные километры, то по-новому платить можно будет за время пути. Для этого нужно приобрести электронную виньетку в любом пункте обслуживания BelToll, купить ее можно даже удаленно на сайте оператора.
Если же водитель не заплатил за дороги, то у него есть два часа, чтобы сделать это без взимания штрафа.
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Такая возможность уже зимой появится у владельцев автомобилей с массой до трех с половиной тонн. Если сейчас оплата происходит за пройденные километры, то...
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