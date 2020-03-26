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Проезд по платным дорогам можно будет оплатить за определенный период времени

26.03.2020 10:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проезд по платным дорогам можно будет оплатить за определенный период времени

Такая возможность уже зимой появится у владельцев автомобилей с массой до трех с половиной тонн.

Если сейчас оплата происходит за пройденные километры, то по-новому платить можно будет за время пути. Для этого нужно приобрести электронную виньетку в любом пункте обслуживания BelToll, купить ее можно даже удаленно на сайте оператора.

Если же водитель не заплатил за дороги, то у него есть два часа, чтобы сделать это без взимания штрафа.   

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Такая возможность уже зимой появится у владельцев автомобилей с массой до трех с половиной тонн. Если сейчас оплата происходит за пройденные километры, то...
 
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