На должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена И.И.МАКСИМЮК

Источник материала: Пинский Вестник

26 марта 2020 г. на должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена Ирина Ивановна МАКСИМЮК.

Ирина Ивановна родилась в г. Пинске в 1977 году. Образование высшее. В 2002 году окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «правоведение», а в 2012 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление национальной экономикой».

Занимаемая должность до назначения – начальник отдела торговли и услуг Пинского горисполкома.

Замужем, воспитывает сына.

Самолазов Михаил Николаевич, ранее занимавший эту должность, переведен председателем комитета экономики Брестского облисполкома.