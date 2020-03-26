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На должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена И.И.МАКСИМЮК

26.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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26 марта 2020 г. на должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена Ирина Ивановна МАКСИМЮК.

Ирина Ивановна родилась в г. Пинске в 1977 году. Образование высшее. В 2002 году окончила  Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «правоведение», а в 2012 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление национальной экономикой».

Занимаемая должность до назначения – начальник отдела торговли и услуг Пинского горисполкома.

Замужем, воспитывает сына.

Самолазов Михаил Николаевич, ранее занимавший эту должность, переведен председателем комитета экономики Брестского облисполкома.

 
 
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26 марта 2020 г. на должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена Ирина Ивановна МАКСИМЮК. Ирина...
 
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