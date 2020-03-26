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Российский Су-27 упал в Черное море - пилота ищут

26.03.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет Су-27 ВКС РФ, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны России.


Иллюстративное фото: wikipedia

В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

К месту, где зафиксирован сигнал, направлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и гражданские суда. Поиски осложняются трудными метеоусловиями.

Ранее, в декабре 2019 года, сообщалось об аварии Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Инцидент произошел в 111 километрах от аэродрома базирования Дземги в Хабаровском крае во время испытаний от завода-изготовителя. Самолет не принадлежал Минобороны, за штурвалом был пилот гражданской авиации.

 
 
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Самолет пропал с радаров в 50 километров от Феодосии.
 
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