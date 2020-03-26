|
Госконтроль проверил новые зарплаты бюджетников: в Кобрине - недосчитали, в Бресте - ошиблись
Источник материала: Tut.by
Комитет Госконтроля изучил жалобы бюджетников на новые условия оплаты труда, которые поступили на горячую линию ведомства, сообщает газета
В КГК обратились преподаватели одной из школ Кобринского района. Они рассказали, что в январе 2020 года получили меньше, чем за декабрь. Одному учителю недоначислили почти 90 рублей, а у другого разница составила более 165 рублей. После разбирательства разница в сумме зарплаты за январь была доначислена и выплачена работникам в марте. За допущенные нарушения директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.
Одно обращение в КГК поступило из Бреста. Работник одного из учреждений образования рассказал, что в феврале получил меньше, чем в декабре на 9,25 рубля. Выяснилось, что причиной снижения зарплаты стала техническая ошибка бухгалтерии, в результате которой за февраль работнику не начислили 5-процентную премию от суммы оклада. После вмешательства КГК, в марте работнику выплатили «недостачу».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одному учителю недоначислили 89,83 рубля, а у другого разница составила 165,05 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)