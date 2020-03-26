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Госконтроль проверил новые зарплаты бюджетников: в Кобрине - недосчитали, в Бресте - ошиблись

26.03.2020 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет Госконтроля изучил жалобы бюджетников на новые условия оплаты труда, которые поступили на горячую линию ведомства, сообщает газета «Голас часу».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В КГК обратились преподаватели одной из школ Кобринского района. Они рассказали, что в январе 2020 года получили меньше, чем за декабрь. Одному учителю недоначислили почти 90 рублей, а у другого разница составила более 165 рублей. После разбирательства разница в сумме зарплаты за январь была доначислена и выплачена работникам в марте. За допущенные нарушения директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Одно обращение в КГК поступило из Бреста. Работник одного из учреждений образования рассказал, что в феврале получил меньше, чем в декабре на 9,25 рубля. Выяснилось, что причиной снижения зарплаты стала техническая ошибка бухгалтерии, в результате которой за февраль работнику не начислили 5-процентную премию от суммы оклада. После вмешательства КГК, в марте работнику выплатили «недостачу».

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Теги: Брест
 
 
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Одному учителю недоначислили 89,83 рубля, а у другого разница составила 165,05 рубля.
 
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