Госконтроль проверил новые зарплаты бюджетников: в Кобрине - недосчитали, в Бресте - ошиблись

Источник материала: Tut.by

Комитет Госконтроля изучил жалобы бюджетников на новые условия оплаты труда, которые поступили на горячую линию ведомства, сообщает газета «Голас часу» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В КГК обратились преподаватели одной из школ Кобринского района. Они рассказали, что в январе 2020 года получили меньше, чем за декабрь. Одному учителю недоначислили почти 90 рублей, а у другого разница составила более 165 рублей. После разбирательства разница в сумме зарплаты за январь была доначислена и выплачена работникам в марте. За допущенные нарушения директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Одно обращение в КГК поступило из Бреста. Работник одного из учреждений образования рассказал, что в феврале получил меньше, чем в декабре на 9,25 рубля. Выяснилось, что причиной снижения зарплаты стала техническая ошибка бухгалтерии, в результате которой за февраль работнику не начислили 5-процентную премию от суммы оклада. После вмешательства КГК, в марте работнику выплатили «недостачу».