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В Одноклассниках пройдут онлайн-концерты в OK Live: IOWA, BURITO и группы «Сурганова и Оркестр»

26.03.2020 10:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В социальной сети Одноклассники пройдет серия онлайн-концертов популярных российских исполнителей «Музыка в OK Live». Для пользователей ОК споют IOWA, BURITO, группа «Сурганова и Оркестр» и другие артисты. Музыканты перенесли свои выступления в онлайн-формат, чтобы встретиться в онлайне со своими поклонниками, которые не смогут попасть на обычные концерты.

Серия концертов «Музыка в OK Live» стартовала 20 марта и продлится до конца апреля. Первым в эфир OK Live вышел Гоша Куценко с концертом «Музыка лечит». 

Нюша провела трансляцию акустического концерта для пользователей ОК, а Наргиз пообщалась со своими поклонниками в прямом эфире. 22 марта в эфир OK Live вышла Шура Кузнецова. Участница 5 сезона шоу «Голос» дала большой часовой концерт. Формат онлайн-концертов в ОК Live позволяет исполнителям наладить более тесный контакт со своей аудиторией. Пользователи ОК во время выступления любимых музыкантов активно пишут комментарии и оставляют реакции к прямому эфиру. 

В среду, 25 марта, 20:00 марафон онлайн-выступлений продолжит Сосо Павлиашвили, 26 марта состоится онлайн концерт группы «КВАТРО», 27 марта в прямом эфире споет Митя Фомин, 1 апреля в 21:00 группа BURITO даст концерт Unplugged BURITO, а 2 апреля группа «Сурганова и Оркестр» устроит в прямом эфире OK Live квартирник.  

Трансляции онлайн-концертов будут доступны в веб-версии ОК, а также в приложениях на iOS и Android. Кроме этого, смотреть выступления любимых артистов можно в приложении OK Live, которое доступно на iOS и Android.

На фоне отмены большого количества публичных культурных мероприятий, включая концерты, театральные постановки и выставки, Одноклассники активно работают с музеями, театрами и музыкантами, чтобы обеспечить людям бесперебойный доступ к любимому контенту. Например, с 20 марта в ОК можно слушать классическую музыку. Концерт Мацуева в сверхвысоком качестве Ultra HD (4К) стал первым в серии онлайн-трансляций, организованных Московской филармонией. 

Ранее ОК позволили своим пользователям в течение трех месяцев получать 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В социальной сети Одноклассники пройдет серия онлайн-концертов популярных российских исполнителей «Музыка в OK Live». Для пользователей ОК споют IOWA, BURITO, группа...
 
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