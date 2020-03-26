«Карантийные человечки». Белорусский дизайнер сделал карантинный стикерпак

Источник материала: Tut.by

Белорусский дизайнер Макс Осипов и фестиваль SPRAVA выпустили «карантинный стикерпак». Как пишет «Еврорадио», они использовали фрагменты картин знаменитых художников.



Источник: SPRAVA / Facebook

Источник: SPRAVA / Facebook

На странице Sprava в Facebook автор представил описание стикерпака для Telegram под названием «Карантийные человечки». По его словам, это способ «ускорить принятие текущей ситуации и адаптироваться к новой реальности».

— Одни люди делают вид, что ничего особенного не происходит, другие моют бананы в посудомойке. И те, и другие очень боятся того, как изменится мир. И мы тоже боимся: у нас фестиваль на кону. Но способность людей к выживанию во многом определяется присутствием духа в непростых ситуациях. Мы пытаемся таким образом этот самый дух обнаружить. Хайп тут ни при чем, — говорится в посте.

Также в сообщении отмечается, это стикеры даже полезные — ведь с их помощью можно «напомнить кому-то про необходимость чаще мыть руки, не касаться лица, не ходить по местам скопления людей». А также есть сразу несколько стикеров, с помощью которых можно «культурно и умеренно паниковать».

В качестве основы были выбраны классические картины Рембрандта, Микеланджело, Сезана, так как это, во-первых, красиво, а во-вторых, «напоминает о культуре, по которой текущий кризис ударяет не меньше, чем по малому и среднему бизнесу».

Ссылка на стикерпак здесь .