БРСМ призывает молодежь обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня в стране развернута масштабная кампания поддержки пожилых и одиноких людей. Свой вклад в общее дело вносит и молодежь.





На первом этапе работы «горячих линий» волонтеры БРСМ смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.

Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные «горячие линии» будут работать в каждом регионе ежедневно, с понедельника по субботу включительно, с 9.00 до 18.00.

Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ не остается в стороне и проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети.

Телефон «горячей линии» Минской области — 8-044-797-08-18. В Несвиже — 8-029-523-25-44.