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Получить пенсию и оплатить коммунальные услуги теперь можно на дому

26.03.2020 09:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Получить пенсию и оплатить коммунальные услуги теперь можно на дому

«Белпочта» ввела дополнительные услуги с целью обезопасить здоровье пожилых людей.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в свое отделение почтовой связи. Также пенсионеры могут заказать на дом продукты и лекарства. Их бесплатно по одному звонку доставят сотрудники центров социального обслуживания.

Валентина Жданова, заведующая отделением территориального центра социального обслуживания населения центрального района Минска: «К нам поступает звоночек, мы обрабатываем услугу, записываем фамилию, имя, отчество. Через определенное время перезваниваем гражданину и говорим, кто к нему придет, как его зовут, в какое время и выполняем заказы на дому услугу. Социальный работник, который идет оказывать услугу, имеет при себе удостоверение социального работника и паспорт».

Еще одна важная мера – перед тем, как отправиться по адресам, соцработники заполняют так называемые «дневники здоровья», где фиксируют свою температуру и общее состояние. Не придется пожилым людям и лишний раз ходить в поликлинику – волонтеры Белорусского союза молодежи принесут рецепты и оставят их в ящиках для корреспонденции.

Такие меры будут действовать до тех пор, пока не будет исключен даже минимальный риск заражения вирусом.

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Теги: Минск
 
 
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«Белпочта» ввела дополнительные услуги с целью обезопасить здоровье пожилых людей. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в свое отделение...
 
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