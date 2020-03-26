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Получить пенсию и оплатить коммунальные услуги теперь можно на дому
Источник материала: ОНТ
«Белпочта» ввела дополнительные услуги с целью обезопасить здоровье пожилых людей.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в свое отделение почтовой связи. Также пенсионеры могут заказать на дом продукты и лекарства. Их бесплатно по одному звонку доставят сотрудники центров социального обслуживания.
Еще одна важная мера – перед тем, как отправиться по адресам, соцработники заполняют так называемые «дневники здоровья», где фиксируют свою температуру и общее состояние. Не придется пожилым людям и лишний раз ходить в поликлинику – волонтеры Белорусского союза молодежи принесут рецепты и оставят их в ящиках для корреспонденции.
Такие меры будут действовать до тех пор, пока не будет исключен даже минимальный риск заражения вирусом.
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«Белпочта» ввела дополнительные услуги с целью обезопасить здоровье пожилых людей. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в свое отделение...
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