Лучшие фото дикой природы: итоги конкурса Nature TTL 2020

Источник материала: ОНТ

Подведены итоги конкурса дикой природы Nature TTL 2020. Лучшим признан снимок французского фотографа Флориана Леду «Над тюленями-крабоедами», пишет ВВС.

Фотография сделана в Антарктиде с помощью квадрокоптера. На снимке запечатлено семейство тюленей на ледяном острове. Работа Флориана Леду является лучшей среди семи тысяч фото, представленных на конкурс участниками из 117 стран.





Номинация «Пейзаж». Победителем признано фото ирландского фотографа Марека Бигальски. Осенью в итальянской Тоскане он сделал аэрофотоснимок, на котором изображено стадо овец, прячущееся от солнца в тени дерева.





Номинация «Макро». Победу одержал снимок «Китайская живопись» фотографа Минхуэй Юаня.





Номинация «Дикая природа». Лучшим названо фото барсука на фоне цветов. Автор снимка – Дейв Хадсон из Великобритании.





Еще один победитель в этой номинации – норвежский фотограф Терье Колас. Он запечатлел спящего голубя во время сильного снегопада. На заднем плане вокруг птицы можно увидеть ореол, который создан отдаленным уличным светом.





Номинация «До 16 лет». Победу одержал юный фотограф из Словении Матей Боржанчич. Он сделал снимок, на котором лисенок выглядывает из укрытия.





Фотограф Роберт Фергюсон, запечатлевший белого пеликана, которому трудно справиться с большой рыбой, получил приз зрительских симпатий.





ФОТО: BBC

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