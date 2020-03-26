Спектакли Купаловского театра можно будет посмотреть онлайн с 27 марта по 2 апреля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увидеть спектакли из репертуара Купаловского театра не выходя из дома сможет любой желающий уже в ближайшие дни, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

На протяжении недели возможность знакомиться онлайн с шедеврами театрального искусства мирового уровня представится не только жителям Беларуси, но и тем, кто интересуется белорусской культурой за рубежом.

Ссылки на трансляции и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.



