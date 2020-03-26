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Спектакли Купаловского театра можно будет посмотреть онлайн с 27 марта по 2 апреля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увидеть спектакли из репертуара Купаловского театра не выходя из дома сможет любой желающий уже в ближайшие дни, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
На протяжении недели возможность знакомиться онлайн с шедеврами театрального искусства мирового уровня представится не только жителям Беларуси, но и тем, кто интересуется белорусской культурой за рубежом.
Ссылки на трансляции и просмотр записей спектаклей будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.
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Новости Беларуси. Увидеть спектакли из репертуара Купаловского театра не выходя из дома сможет любой желающий уже в ближайшие дни, сообщили в программе «24 часа» на...
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