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В Речицком районе пьяный мужчина угнал и разбил Mercedes

26.03.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе мужчина угнал у товарища Mercedes и разбил его, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


Водители сообщили в милицию о том, что около города Василевичи в кювете находится Mercedes. Прибывшие на место происшествия милиционеры оперативно установили обстоятельства аварии.

Выяснилось, что 22 марта трое товарищей выпивали в ведомственной котельной. В какой-то момент хозяин Mercedes решил, что спиртного ему достаточно, и пошел домой. Ключи от автомобиля он положил в шкафчик, чтобы не потерять. Этим воспользовался 32-летний мужчина. Вместе с товарищем он решил покататься на авто, но не справился с управление и вылетел в кювет.


Следователи по факту угона возбудили уголовное дело.

 
 
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Следователи по факту угона возбудили уголовное дело.
 
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