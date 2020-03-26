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В Речицком районе пьяный мужчина угнал и разбил Mercedes
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе мужчина угнал у товарища Mercedes и разбил его,
Водители сообщили в милицию о том, что около города Василевичи в кювете находится Mercedes. Прибывшие на место происшествия милиционеры оперативно установили обстоятельства аварии.
Выяснилось, что 22 марта трое товарищей выпивали в ведомственной котельной. В какой-то момент хозяин Mercedes решил, что спиртного ему достаточно, и пошел домой. Ключи от автомобиля он положил в шкафчик, чтобы не потерять. Этим воспользовался 32-летний мужчина. Вместе с товарищем он решил покататься на авто, но не справился с управление и вылетел в кювет.
Следователи по факту угона возбудили уголовное дело.
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Следователи по факту угона возбудили уголовное дело.
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