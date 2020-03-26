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Приемы граждан и прямые линии в Вороновском районе

26.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Приемы граждан и прямые линии в Вороновском районе

27 марта с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №33) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-17-17 проведет начальник главного контрольно-аналитического управления Гродненского областного исполнительного комитета Дмитрий Анатольевич Павловский.

Предварительная запись по тел.: 2-22-55, 2-12-73.

 

28 марта с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович Ясинский по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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27 марта с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №33) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-17-17 проведет начальник главного...
 
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