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Приемы граждан и прямые линии в Вороновском районе
26.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
27 марта с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №33) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-17-17 проведет начальник главного контрольно-аналитического управления Гродненского областного исполнительного комитета Дмитрий Анатольевич Павловский.
Предварительная запись по тел.: 2-22-55, 2-12-73.
28 марта с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович Ясинский по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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27 марта с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №33) прием граждан с одновременной прямой линией по телефону 2-17-17 проведет начальник главного...
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