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В чем дело? Зарплата в некоторых отраслях резко сократилась в феврале

26.03.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя номинальная начисленная заработная плата в РБ в феврале текущего года выросла по сравнению с январем, но всего на 0,1% (на 1,6 рубля — до 1 119,7 рубля), из-за ее падения в ряде отраслей экономики.



Таким образом, сокращения зарплаты не произошло, то есть экономический кризис вне Беларуси пока существенно не затронул доходы жителей нашей страны, хотя некоторые отрасли уже пострадали.

В частности, в сфере производства кокса и нефтепродуктов средняя зарплата в феврале опустилась на 8,2% по сравнению с январем — до 1 805,5 рубля. Аналогичная зарплата в сфере производства химических продуктов снизилась на 4,5% и составила 1 699,7 рубля.

Как ни странно, сократилась зарплата и в сфере производства фармацевтической продукции: на 5,3% — до 1 282,9 рубля. Возможно, это связано со снижением импорта продукции, необходимой для производства лекарств.

Пострадала и сфера общественного питания, средняя зарплата в которой сократилась на 3% — до 784,2 рублей.

В феврале резко выросла зарплата в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования: на 12,8% — до 1 054,5 млн. рублей. Это связано, по-видимому, с сокращением импорта подобного оборудования из Китая. За год в реальном выражении зарплата в данной сфере деятельности увеличилась на впечатляющие 32,8%.

В сфере воздушного транспорта средняя зарплата в феврале сократилась на 9,4% и составила 2 689,8 рубля. Это объясняется сокращением авиаперевозок. В то же время, если в пассажирском авиатранспорте зарплата снизилась на 11% — до 2 832,8 рубля, то на грузовом транспорте она даже увеличилась на 15,2% — до 1 619,2 рубля.


В сфере информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания, то есть в программировании, зарплата сократилась на 1,5% — 4 697,4 рубля.

Еще значительнее в феврале снизилась зарплата в банках, то есть в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения: на 5,1% — до 2 066,9 рубля. В страховании зарплата даже выросла на 0,5% и достигла 1 343,1 рубля.

В области вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования зарплата в феврале сократилась по сравнению с январем на 6,1% — до 2 463,6 рубля.
 
 
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в РБ в феврале текущего года выросла по сравнению с январем, но всего на 0,1% (на 1,6 рубля — до 1 119,7 рубля), из-за ее...
 
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