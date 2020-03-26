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Доллар снова набрал больше копейки, евро — больше трех
26.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нефть марки Brent пока торгуется на уровне $26,7 за баррель. В России на торгах стали расти доллар и евро. Ситуация повторяется и на Белорусской валютно-фондовой бирже. Торги стартовали с роста доллара и евро. Российский рубль снова в минусе.
Доллар вырос на 1,18 копейки, и сейчас его покупают и продают по 2,5907.
Валюта ЕС выросла сразу на 3,37 копейки. Ее промежуточный результат — 2,8241.
Российский рубль на старте торгов сбросил 2,88 копейки. Его сотня пока торгуется на уровне 3,2954.
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Нефть марки Brent пока торгуется на уровне $26,7 за баррель. В России на торгах стали расти доллар и евро. Ситуация повторяется и на Белорусской валютно-фондовой...
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