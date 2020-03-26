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Ученые считают, что люди смогли «залатать» озоновый слой над Антарктидой
Источник материала: Tut.by
Озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что многие тревожные изменения в атмосфере Южного полушария фактически остановились. И новое исследование утверждает, что причина этих позитивных изменений кроется в Монреальском протоколе. Об этом
Исследование в журнале Nature предполагает, что
Причиной принятия протокола послужило то, что в середине 1980-х годов озоновый слой начал интенсивно истощаться. Это, по мнению специалистов, привело к изменению характера осадков и, возможно, даже направления океанских течений.
Но спустя 10 лет после подписания протокола эта тенденция внезапно остановилась. Чтобы выяснить, почему, исследователи использовали ряд моделей и компьютерное моделирование. И результаты показали не только естественные причины.
Воздействие Монреальского протокола, по-видимому, приостановило или даже слегка изменило южную миграцию реактивного потока. Это может привести к позитивным изменениям, например, вернуть дожди в прибрежные районы Австралии.
Однако исследователи подчеркивают, что несмотря на некоторую степень восстановления озонового слоя, в атмосферу продолжает поступать углекислый газ, что ставит под угрозу весь прогресс.
«Монреальский протокол является доказательством того, что, если мы немедленно предпримем глобальные действия, то сможем помочь приостановить или даже обратить вспять часть нанесенного нами ущерба. Однако даже сейчас устойчивый рост выбросов парниковых газов является напоминанием о том, что одного такого действия просто недостаточно», — подытоживают авторы.
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Новое исследование утверждает, что причина этих позитивных изменений кроется в Монреальском протоколе.
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