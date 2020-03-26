ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые считают, что люди смогли «залатать» озоновый слой над Антарктидой

26.03.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что многие тревожные изменения в атмосфере Южного полушария фактически остановились. И новое исследование утверждает, что причина этих позитивных изменений кроется в Монреальском протоколе. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature.


Озоновая дыра достигла минимального значения. 8 сентября 2019 года. Изображение: NASA

Исследование в журнале Nature предполагает, что Монреальский протокол — международный протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года, который предусматривает снятие с производства некоторых химических веществ, что разрушают озоновый слой — может быть причиной приостановки или даже изменения некоторых процессов в воздушных потоках вокруг Южного полушария.

Причиной принятия протокола послужило то, что в середине 1980-х годов озоновый слой начал интенсивно истощаться. Это, по мнению специалистов, привело к изменению характера осадков и, возможно, даже направления океанских течений.

Но спустя 10 лет после подписания протокола эта тенденция внезапно остановилась. Чтобы выяснить, почему, исследователи использовали ряд моделей и компьютерное моделирование. И результаты показали не только естественные причины.

Воздействие Монреальского протокола, по-видимому, приостановило или даже слегка изменило южную миграцию реактивного потока. Это может привести к позитивным изменениям, например, вернуть дожди в прибрежные районы Австралии.

Однако исследователи подчеркивают, что несмотря на некоторую степень восстановления озонового слоя, в атмосферу продолжает поступать углекислый газ, что ставит под угрозу весь прогресс.

«Монреальский протокол является доказательством того, что, если мы немедленно предпримем глобальные действия, то сможем помочь приостановить или даже обратить вспять часть нанесенного нами ущерба. Однако даже сейчас устойчивый рост выбросов парниковых газов является напоминанием о том, что одного такого действия просто недостаточно», — подытоживают авторы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое исследование утверждает, что причина этих позитивных изменений кроется в Монреальском протоколе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинский коррекционный центр признан лучшим в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика