Пинский коррекционный центр признан лучшим в Брестской области

Источник материала: Пинский Вестник

Общаться на равных, дарить детям любовь и поддержку, тепло и внимание - в этом заключается смысл жизни коллектива ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Пинска». По итогам работы за 2019 год педагогическое мастерство и профессионализм сотрудников высоко оценили в главном управлении по образованию Брестского облисполкома. В копилке знаменательных наград теперь и почетная грамота. Пинский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации признан лучшим в Брестской области.







- Наши воспитанники требуют особенного подхода. В центре функционируют семь специальных классов и две дошкольные группы. Мы стараемся создать душевную и уютную атмосферу, что позволяет детям чувствовать себя комфортно, как дома. У нас создана адаптивная образовательная среда, которая позволяет развиваться и обучаться всем категориям детей с инвалидностью. Благодаря систематическим занятиям с квалифицированными специалистами, ребята постепенно, шаг за шагом проходят этапы реабилитации, - рассказывает директор центра Е.А. Крысенко. - Организационная структура центра позволяет осуществлять разноуровневое сопровождение ребенка с особенностями психофизического развития и включает в себя следующие направления: диагностическая деятельность; ранняя комплексная помощь (детям до 3 лет); образовательный процесс с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения развития; коррекционно-педагогическая и психологическая помощь; социальная реабилитация, а также консультативная, методическая и информационно-аналитическая деятельность.







- Рождение «особенного» ребенка - тяжелый психологический стресс для родителей. Но они не остаются наедине с бедой. Вот уже 23 года в нашем городе на помощь к ним приходят сотрудники центра, - говорит Елена Александровна. - Сегодня у нас получают специальную и коррекционно-педагогическую помощь 133 ребенка. Образовательный процесс осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями наших воспитанников. Специалисты центра оказывают социально-психологическую поддержку семьям, которые оказались в тяжелой ситуации.







- Одной из главных задач деятельности педагогов является подготовка детей к взрослой жизни, воспитание у них самостоятельности, формирование бытовых навыков. С целью формирования инклюзивной культуры, толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития и содействия их интеграции в социум мы организовываем многочисленные культурно-массовые мероприятия, - отмечает заместитель директора И.Г.Водчиц. - На постоянной основе проводим городские акции, к примеру, «Разноцветные носки» - ко Дню человека с синдромом Дауна, «Зажги синим» - к Международному дню распространения информации об аутизме, а также спортландии «Мама, папа, я - спортивная семья». Проведение ежегодного городского инклюзивного фестиваля «Мир один для всех!» стало доброй традицией, которая объединяет детей разных категорий. Так же ребята принимают участие в областном этапе республиканского фестиваля художественного творчества «Вяселкавы карагод», в областном творческом фестивале «Вместе мы можем больше», в ежегодной благотворительной акции «Наши дети».







По итогам участия в данных мероприятиях наши воспитанники награждены дипломами и грамотами.







В мероприятиях принимают участие волонтеры Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина», Полесского госуниверситета, а также учащиеся средних школ №№ 8,10, 15, 16. Плодотворное и дружелюбное сотрудничество сложилось с благотворительной организацией «С добротой по миру», городскими общественными организациями «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин».







Мы путешествуем, спешим по делам, отправляемся на прогулку - для нас это простые вещи, ежедневные хлопоты, которые порой недоступны для воспитанников центра. Но его сотрудники делают все возможное и невозможное, чтобы жизнь детей и их семей стала ярче и насыщенней, радостней и счастливей. И это у них получается.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ