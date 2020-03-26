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Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

26.03.2020 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без сна и отдыха! Белорусские фермеры накормят всех. Каждый третий овощ, который отправляется на зарубежные рынки, – с полесской пропиской. Импортозамещение «ранних сезонных» и «редких экзотичных» фруктов, ягод, овощей и даже цветов.

Специальный репортаж Кристины Протосовицкой «Полесский огород» смотрите сегодня, 26 марта, сразу после информационного канала на СТВ.

Диагноз – фермер, рецепт – не лечится.

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Кто, если не мы? Нет работы – значит, надо ее создать. Значит, надо заниматься, выращивать, продавать эффективно и тогда легче выживать.

И когда голландские цветы – с полесскими корнями.

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Продать это было невозможно. На нас смотрели, как будто с Луны прилетели.

Итак, специальный репортаж Кристины Протосовицкой «Полесский огород» смотрите в эфире телеканала СТВ 26 марта в 20.30.

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Люди в материале: Кристина Протосовицкая

 
 
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Новости Беларуси. Без сна и отдыха! Белорусские фермеры накормят всех. Каждый третий овощ, который отправляется на зарубежные рынки, – с полесской пропиской....
 
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