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Налоговая проверила продавца кофе и шоколада. У него через суд конфисковали товар

26.03.2020 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Минской области через суд получил штраф за нелегальную продажу кофе и шоколада — чуть больше 400 рублей. У мужчины также конфисковали товар на 12,8 тысячи рублей. Об этом рассказали в инспекции МНС по Минской области.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Налоговики нашли у торговца-нелегала кофе молотый и растворимый и шоколад на 12,8 тысячи рублей (почти 700 единиц товара).

— При этом контрольно-идентификационные знаки, а также документы, подтверждающие их приобретение, свидетельствовавшие о легальности ввоза в Беларусь продукции, отсутствовали, — уточняют в инспекции МНС по Минской области.

За незаконную предпринимательскую деятельность на мужчину составили протокол об административном правонарушении. Позже по решению Экономического суда Минской области у него конфисковали товар и выписали штраф.

В инспекции МНС по Минской области рассказывают, что на постоянной основе проводят контрольно-аналитическую работу в отношении торговцев кофе, чаем и другим товаром, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без госрегистрации (за это предусмотрен штраф до 2700 рублей).

 
 
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Житель Минской области через суд получил штраф за нелегальную продажу кофе и шоколада - чуть больше 400 рублей. У мужчины также конфисковали товар на 12,8 тысячи...
 
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