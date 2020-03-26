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Юные таланты – на столичных подмостках

26.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Участие в VІ Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины-2020», который проходил в Минске, приняли участие учащиеся Ивьевской детской школы искусств. Поездка в столицу оказалась очень плодотворной и принесла нашим талантливым землякам много радости от побед и призовых мест. В номинации «художественное слово» (учитель Н. Афонина) диплом лауреата ІІ степени получила Ксения Грибовская, лауреатами ІІІ степени стали Инга Венскель и Алексей Усс.

В номинации «эстрадный вокал» (учитель Е. Балтушис) Самира Александрович получила диплом І степени.

В номинации «инструментальный жанр» Ирина Будрик (класс цимбал, учитель Н. Дейкун) получила диплом симпатий жюри, Александр Белоголовый (класс гитары, учитель А. Харченко), Денис Милошевич (класс гитары, учитель А. Рудяк), Любовь Степанушко (класс аккордеона, учитель И. Жебрик) были награждены дипломами финалистов.

Юные таланты – на столичных подмостках

Юные таланты – на столичных подмостках

Юные таланты – на столичных подмостках

Юные таланты – на столичных подмостках

Юные таланты – на столичных подмостках

И. МИХАЙЛОВА.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в VІ Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины-2020», который проходил в Минске, приняли участие учащиеся Ивьевской детской школы...
 
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