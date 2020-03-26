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В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

26.03.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 пожаров в экосистемах за сутки. Пожароопасный сезон в 2020 году начался как никогда рано, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая. Это лесные и торфяные пожары, а также загорания травы и кустарника. Большая часть происшествий зарегистрирована в южных регионах – это Брестская и Гомельская области. Чаще всего случаи ликвидируются собственными силами лесных хозяйств. Помощь служб МЧС, как правило, необходима только при масштабных и неконтролируемых пожарах.

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Настасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси:
За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев возгорания. То есть мы видим, что отсутствие зимы как таковой негативным образом сказалось на возгораемости в лесном фонде.

Основная причина пожаров – это переход огня от сельхозпалов. Но вообще, по статистике 9 из 10 случаев возгораний так или иначе происходят по вине человека.

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Дмитрий Ковалевский, начальник отдела надзора и профилактики Минского областного управления МЧС:
Разведение костра разрешено только в безветренную погоду. Расстояние от жилого дома до кострища должно быть не менее 10 метров. Возле кострища необходимо разместить средства пожаротушения. Это может быть огнетушитель или ведро с водой. После разведения костра необходимо залить водой кострище и только после этого покидать место.

Большой процент чрезвычайных ситуаций приходится и на возгорание сухой растительности и кустарников. С начала 2020 года только в Минской области зарегистрировано более 100 случаев.

В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Люди в материале: Анастасия Докучаева, Дмитрий Ковалевский

 
 
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Новости Беларуси. Более 100 пожаров в экосистемах за сутки. Пожароопасный сезон в 2020 году начался как никогда рано, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
 
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