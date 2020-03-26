Дочь Захарова и жена футболиста БАТЭ. Что за девушки работают на белорусском спортивном ТВ

Источник материала: Tut.by

Что за девушки работают на белорусском спортивном телевидении и делают наш спорт не только интереснее, но и краше, — рассказываем в подборке SPORT.TUT.BY.

Телеведущая Мария Богатырь окончила факультет журналистики частного Института парламентаризма и предпринимательства. До прихода в «Белтелерадиокомпанию» работала в рекламном агентстве и на телеканале СТВ. На «Беларусь 5» ей доверили такие проекты, как «PRO спорт», «Хоккей для всех» и «Пит-стоп».



Фото из инстаграма Марии Богатырь

— Для хорошего стенд-апа готова на многое: и на коня, и в высоту, и в прорубь, — написала в своем профиле 29-летняя журналистка.



Фото из инстаграма Марии Богатырь

Анна Любенкова наиболее известна спортивной аудитории как биатлонный комментатор и автор и ведущая программы «Огневой рубеж». Также она регулярно работает на матчах минского «Динамо» и записывает флеш-интервью с хоккеистами и тренерами.



Фото из инстаграма Анны Любенковой

По специальности минчанка не журналист, а менеджер социально-культурной сферы. До прихода на «Беларусь 5» Анна работала в сфере страхования, а также занималась ивентом и даже светотехническим расчетом и дизайном. Но сейчас от своей журналистской работы девушка действительно кайфует и подробно рассказывает и показывает это в инстаграме.



Фото из инстаграма Анны Любенковой

Анна Кузьмич (Татур) — ведущая новостей спорта на телеканале «Беларусь 5». Она окончила Институт журналистики БГУ и к своим 27 годам замужем и воспитывает двух дочерей.



Источник: страница в FB Анны Татур



Источник: страница в FB Анны Татур

Кристина Захарова — дочь тренера хоккейной сборной Беларуси Михала Михалыча и по совместительству корреспондент Б5. Девушка часто работает на матчах чемпионата Беларуси по хоккею и КХЛ. А иногда даже интервьюирует своего отца. Так-то!



Источник: профиль ВК Кристины Захаровой



Источник: FB Кристины Захаровой

Кристина Камыш — спортивный корреспондент телеканала «Беларусь 1». В прошлом году она провела три недели в США, участвуя в программе по расширению прав и возможностей женщин через спортивную журналистику. Еще одна амбициозная и влюбленная в спорт выпускница журфака!



Фото из инстаграма Кристины Камыш



Фото из инстаграма Кристины Камыш

Главный женский голос тенниса на «Беларусь 5» — Дарина Запольская. Девушка родом из Бобруйска. До того, как податься на конкурс спортивных комментаторов, Дарина работала журналистом в сфере культуры. Но в последние годы любимый теннис — неотъемлемая часть ее работы.



Фото из инстаграма Дарины Запольской



Фото из инстаграма Дарины Запольской

У Кристины Козел — три высших образования, собственная футбольная программа на «Беларусь 5» и муж-футболист БАТЭ. В прошлом году Кристина запустила Youtube-проект «Футболка», где записывала интервью со звездами белорусского футбола.



Фото из инстаграма Кристины Козел

— Женщина, задействованная в изначально мужских профессиях, может преуспеть. Летала же Валентина Терешкова в космос, — уверена Кристина.



Фото из инстаграма Кристины Козел

Алена Куракина — спортивный корреспондент «Беларусь 5». Девушка — выпускница все того же журфака БГУ. В ее инстаграме не только много рабочего бэкстейджа, но и десятки картинок из ярких путешествий.



Фото из инстаграма Алены Куракиной



Фото из инстаграма Алены Куракиной