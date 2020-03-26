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БРСМ и БРПО предложат школьникам онлайн-проект на время каникул

26.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БРСМ и БРПО предложат школьникам онлайн-проект на время каникул

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 30 марта дают старт совместному онлайн-проекту «Клевые каникулы», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

«У школьников начинаются весенние каникулы. Однако союз молодежи и пионерская организация призывают ребят поменьше посещать общественные места, а провести интересно и полезно каникулы — не выходя из дома, — рассказала Александра Гончарова. — Сегодня есть все возможности самообразовываться и выполнять самые разные задания онлайн. И наш совместный проект состоит из ряда ежедневных заданий по тематикам, которые мы предложим выполнить ребятам».

К участию в онлайн-проекте приглашаются школьники различного возраста. На официальных площадках БРСМ и БРПО в «ВКонтакте» и «Инстаграм» 30 марта будет опубликован чек-лист проекта с заданиями. А чтобы их было интересно выполнять, к каждому подготовлен расширенный лайфхак. «Если, например, тематикой дня станет «Семейный кинопросмотр», то мы предложим ребятам перечень художественных кинолент, которые интересно будет смотреть всей семьей, и они гарантированно понравятся юным киноманам. Если же, к примеру, это будет «День любимых игр», мы познакомим ребят с самыми популярными играми для детей и подростов. Безусловно, в проекте найдут место и полезные компоненты, например уборка своей комнаты. Все секреты пока выдавать не буду, чтобы сохранить интригу. А проверить домашнее задание нам и всем взрослым поможет хештег #клевыеканикулы», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Итогом проделанной школьниками работы станут фото с места события под одноименным хештегом #клевыеканикулы», которые ребята ежедневно будут выкладывать в своих пабликах в сосцетях. Лучшие из них будут отмечены призами союза молодежи и пионерской организации.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 30 марта дают старт совместному онлайн-проекту «Клевые каникулы»,...
 
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