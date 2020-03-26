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На пожаре в одном из общежитий Гродно спасены два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии.
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Из горевшей комнаты были вынесены на воздух хозяйка и её гость. Пострадавшие получили ожоги и были госпитализированы. Из здания также были эвакуированы 30 человек, в том числе четверо детей до 10 лет.
Пожар потушен, огнём повреждены оконная рама, диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Весной 2020 года в Минске горела школа по улице Слободской.
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Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели...
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