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На пожаре в одном из общежитий Гродно спасены два человека

26.03.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели густой дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже. 

На пожаре в одном из общежитий Гродно спасены два человека
Фото: МЧС Беларуси 

Из горевшей комнаты были вынесены на воздух хозяйка и её гость. Пострадавшие получили ожоги и были госпитализированы. Из здания также были эвакуированы 30 человек, в том числе четверо детей до 10 лет. 

Пожар потушен, огнём повреждены оконная рама, диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На пожаре в одном из общежитий Гродно спасены два человека
Фото: МЧС Беларуси 

Весной 2020 года в Минске горела школа по улице Слободской.

Были эвакуированы более 900 человек – подробнее здесь

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 марта в девятом часу вечера в Гродно произошёл пожар в общежитии.  По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели...
 
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