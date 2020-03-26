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Власти думают над мерами по стимулированию продаж отечественных товаров
26.03.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yaplakal.com
Нацбанк запросил у коммерческих банков соответствующую информацию о сотрудничестве с белорусскими производителями.
Регулятор запросил у банков информацию о реализуемых партнерских программах с белорусскими производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах такого сотрудничества.
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Нацбанк запросил у коммерческих банков соответствующую информацию о сотрудничестве с белорусскими производителями.
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