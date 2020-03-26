Власти думают над мерами по стимулированию продаж отечественных товаров

Источник материала: Ежедневник

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Нацбанк запросил у коммерческих банков соответствующую информацию о сотрудничестве с белорусскими производителями.

Белта со ссылкой на письмо Нацбанка коммерческим банкам сообщает, что власти намерены уделить особое внимание росту продаж отечественных товаров на внутреннем рынке. Сейчас идет поиск резервов такого роста.

Регулятор запросил у банков информацию о реализуемых партнерских программах с белорусскими производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах такого сотрудничества.