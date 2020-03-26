Вопросы занятости, миграции и не только. График проведения «прямых линий» для случчан

Источник материала: Слуцк Город





В ближайшие дни «прямые линии» для жителей Случчины проведут чиновники райисполкома, облисполкома и Управления внутренних дел. Об этом сообщает «Слуцкий край».

28 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Наталья Викентьевна Чернушевич.

28 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Генрихович Турчин.

31 марта с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 229-05-68 «прямую линию» проведет начальник управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома полковник милиции Александр Курныш с разъяснением вопросов, касающихся деятельности подразделений по гражданству и миграции.

8 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 2-55-71 «прямую линию» по вопросам обучения безработных граждан проведет начальник отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Наталья Александровна Винчевская.