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Кровавая атака на мечети в Новой Зеландии: нападавший полностью признал свою вину

26.03.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. Напавший на мечети в Новой Зеландии признал свою вину по всем пунктам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Брентона Тарранта обвиняют в убийстве, покушениях на убийство, а также организации и исполнении теракта.

Кровавая атака на мечети в Новой Зеландии: нападавший полностью признал свою вину

Напомним, кровавая атака произошла 15 марта 2019 года. 29-летний австралиец открыл стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате нападения погиб 51 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 50 пострадали.

Во время преступления обвиняемый вел прямую трансляцию в соцсетях. Свою вину Таррант не признавал целый год.

Кровавая атака на мечети в Новой Зеландии: нападавший полностью признал свою вину

Люди в материале: Брентон Таррант

 
 
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Новости Новой Зеландии. Напавший на мечети в Новой Зеландии признал свою вину по всем пунктам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Брентона Тарранта обвиняют в...
 
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