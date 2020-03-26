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Госконтроль рассказал, что стало с зарплатами бюджетников после проверок

26.03.2020 13:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В КГК обратились преподаватели одной из школ Кобринского района. Они рассказали, что в январе 2020 года получили меньше, чем за декабрь. Одному учителю недоначислили почти 90 рублей, а у другого разница составила более 165 рублей. После разбирательства разница в сумме зарплаты за январь была доначислена и выплачена работникам в марте. За допущенные нарушения директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Одно обращение в КГК поступило из Бреста. Работник одного из учреждений образования рассказал, что в феврале получил меньше, чем в декабре, на 9,25 рубля. Выяснилось, что причиной снижения зарплаты стала техническая ошибка бухгалтерии, в результате которой за февраль работнику не начислили 5-процентную премию от суммы оклада. После вмешательства КГК в марте работнику выплатили «недостачу».

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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