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Изменится расписание автобуса Слуцк–Евличи
26.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По обращениям жителей района и по согласованию с сельскими исполнительными комитетами и ГП «Миноблпассажиртранс» с 13 апреля изменяется расписание движения по пригородному маршруту «Слуцк – Евличи.
Время отправления автобуса от АВ «Слуцк» переносится с 6.25 на 6.10, от остановочного пункта «Евличи» с 7:00 на 6:45, сообщается на сайте филиала «Автобусный парк № 2».
Передайте информацию своим пожилым родственникам, которые живут на барановичском направлении, в деревнях Безверховичи, Ивановские Огородники, Ивань, Селище и других.
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По обращениям жителей района и по согласованию с сельскими исполнительными комитетами и ГП «Миноблпассажиртранс» с 13 апреля изменяется расписание движения по...
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