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Руководителя кружка для подростков обвиняю в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков

26.03.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководителя кружка для подростков обвиняю в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков

Неожиданный поворот в резонансном уголовном деле. На скамье подсудимых руководитель студии робототехники. Его обвиняют в том, что он неоднократно склонял своих несовершеннолетних учеников к употреблению наркотиков.

Судебный процесс идет вторую неделю. До сих пор обвиняемый хранил молчание, но сегодня его нарушил и выдвинул свою версию. 38-летний педагог уверяет, что угощал учеников не марихуаной и ЛСД, а полынью и шалфеем.

Об одурманивающих перекурах после занятий стало известно осенью, тогда же мужчину задержали. Популярную студию робототехники посещали около 200 детей от 10 до 16 лет.

Подсудимого обвиняют еще по двум статьям: за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков и предоставление для этого помещения.  

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Неожиданный поворот в резонансном уголовном деле. На скамье подсудимых руководитель студии робототехники. Его обвиняют в том, что он неоднократно склонял своих...
 
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