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Комиссия рассмотрела вопросы своевременной зарплаты на предприятиях Бреста

26.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском горисполкоме прошло заседание комиссии по трудовым и социальным вопросам.

Комиссия рассмотрела вопросы своевременной зарплаты на предприятиях Бреста

Работу комиссии возглавил первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Рассмотрели вопросы своевременной выплаты зарплаты работникам «Брестсельмаша», БЭМЗа и фабрики сувениров «Славянка».

Мониторинг по обеспечению своевременной выплаты зарплаты работникам городских организаций ежемесячно проводит управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Так, по состоянию на первое февраля задолженность в 1,9 тысячи рублей допущена на «Славянке».

Ее руководство объяснило это острой нехваткой оборотных средств, периодическими арестами расчетных счетов и закредитованностью фабрики. На заседании исполняющий обязанности директора предприятия Александр Стрибук доложил: «На сегодня задолженность погашена в полном объеме».

Что касается «Брестсельмаша» и электромеханического завода, то, по докладу руководителей, причинами несвоевременной выплаты заработной платы были сложность с реализацией готовой продукции, превышение кредиторской задолженности над дебиторской, убыточность, снижение объема производства продукции и объема ее реализации, недостаток собственных оборотных денежных средств и другие.

Речь на заседании также шла о мерах, которые принимают учреждения культуры и образования города по обеспечению уровня среднемесячной заработной платы в 2020 году не ниже 500 рублей.

Согласно статистике за январь-февраль, нормативного среднего уровня не достигли шесть городских организаций: театр танца «Фантазия», Брестский городской центр культуры, центр культуры и досуга, ресурсный центр информационных технологий, центральная библиотека имени Пушкина и ясли-сад № 11. Эти организации предоставили планы по выходу на установленную Президентом величину не меньше 500 рублей.

Также на заседании комиссии обсуждали готовность перехода к начислению заработной платы, при недопущении ее снижения, работникам бюджетных организаций в 2020-м году, с учетом введения новых условий оплаты труда в соответствии с требованиями Указа Президента № 27.

 
 
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  В Брестском горисполкоме прошло заседание комиссии по трудовым и социальным вопросам. Работу комиссии возглавил первый заместитель председателя горисполкома...
 
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