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Наши земляки стали героями телепроекта «Беларусы»
26.03.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Творческая группа проекта «Беларусы» отправилась в деревню Белая Каменецкого района Брестской области, жители которой –
Радушные хозяева усадьбы любят удивлять своих гостей, и предлагают им на пару дней оказаться в информационном вакууме и наслаждаться звенящей тишиной и чистейшим воздухом Беловежской пущи, не отвлекаясь на социальные сети и гаджеты. Именно за этим сюда едут городские жители.
Особая гордость героев программы – музей-кузница, возведенный за счет гранта, полученного в рамках проекта, реализуемого ПРООН. Основа его экспозиции – старинные вещи, ранее принадлежавшие жителям окрестных деревень. «С годами человек понимает, чего он на самом деле хочет. Мое желание заниматься любимым делом и возможность реализовать себя совпали», – рассказал Сергей, чей дедушка тоже был кузнецом. К слову, осуществить мечту ему удалось именно после встречи с Татьяной и переезда из Бреста в деревню Белая.
Есть ли сегодня спрос на кузнечное дело и почему в гости к кузнецу приезжают не только на экскурсию? Какой жизненный путь выбрали трое сыновей семейной пары, и чем же так милы Сергею Пискуну и Татьяне Исаевой Беловежская пуща и их большой дом?
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Творческая группа проекта «Беларусы» отправилась в деревню Белая Каменецкого района Брестской области, жители которой – кузнец Сообщение Наши земляки стали...
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