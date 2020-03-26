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Александр Андриевский останется на посту главного тренера команды континентальной хоккейной лиги «Сочи»
Источник материала: ОНТ
Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Воропаев. Сейчас белорусский тренер и его ассистенты занимаются формированием состава на следующий сезон, организацией тренировочных сборов.
Подготовку к новому сезону «Сочи» возобновит в июле. Напомним, Андриевский возглавил команду в октябре прошлого года. Под его руководством «леопарды» сумели вернуться в борьбу за попадание в плей-офф и претендовали на место в восьмерке Западной Конференции вплоть до окончания регулярного чемпионата КХЛ.
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Александр Андриевский останется на посту главного тренера команды континентальной хоккейной лиги «Сочи»
Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Воропаев. Сейчас белорусский тренер и его ассистенты занимаются формированием состава на следующий сезон,...
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