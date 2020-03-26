В связи с переходом на новую телефонную платформу, в ПУ «Волковыскгаз» производится замена всех телефонных номеров.
Список новых номеров в прилагаемой таблице.
|
Отдел, служба
|
Старый номер телефона
|
Новый номер телефона
|
Приёмная, директор
|
91889
|
50200
|
Приёмная, главный инженер
|
90796
|
50201
|
Приёмная
|
91889, 90796
|
50202
|
Факс
|
25131
|
50203
|
Отдел кадров
|
25132
|
50204, 50205
|
Юрист
|
91866
|
50208
|
Охрана труда
|
91866
|
50206, 50207
|
Ведущий инженер по КОиМ (снабжение)
|
25134
|
50270
|
Склад
|
25134
|
50271, 50273
|
ПТО
|
Начальник, зам. начальника ПТО
|
91102
|
50210, 50211
|
Инженеры ПТО
|
91102
|
50212,50213
|
ПТО (одно окно)
|
25133
|
50214
|
Планово-экономический отдел
|
91671
|
50215, 50216, 50217, 50218
|
Бухгалтерия
|
Главный бухгалтер
|
25213
|
50222
|
Бухгалтерия
|
92425
|
50225, 50223, 50224, 50226, 50227
|
Касса
|
25212
|
50228
|
Заказ баллонов, Аварийно-диспетчерская служба
|
94444
|
50242,50243
|
Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования
|
92376
|
50250,50251, 50252, 50253,50254
|
Служба эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них
|
98302
|
50260, 50261, 50263, 50264, 50265,50266
|
ремонтно-восстановительные работы и врезки
|
98302
|
50262, 50267
|
Служба защиты подземных газопроводов от коррозии
|
98302
|
50268, 50269
|
Служба автоматизации и связи
|
25214
|
50220, 50221
|
Служба учёта газа (абонентный отдел)
|
Начальник службы учёта газа
|
99697
|
50230,50235
|
Контролеры
|
99275, 99276
|
162, 50231, 50232, 50233, 50234
|
Служба транспорта, энергетики и доставки сжиженных углеводородных газов
|
99410
|
50246, 50244, 50245, 50247