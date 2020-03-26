В связи с переходом на новую телефонную платформу, в ПУ «Волковыскгаз» производится замена всех телефонных номеров.

Список новых номеров в прилагаемой таблице.

Отдел, служба

Старый номер телефона

Новый номер телефона

Приёмная, директор

91889

50200

Приёмная, главный инженер

90796

50201

Приёмная

91889, 90796

50202

Факс

25131

50203

Отдел кадров

25132

50204, 50205

Юрист

91866

50208

Охрана труда

91866

50206, 50207

Ведущий инженер по КОиМ (снабжение)

25134

50270

Склад

25134

50271, 50273

ПТО

    

Начальник, зам. начальника ПТО

91102

50210, 50211

Инженеры ПТО

91102

50212,50213

ПТО (одно окно)

25133

50214

Планово-экономический отдел

91671

50215, 50216, 50217, 50218

Бухгалтерия

    

Главный бухгалтер

25213

50222

Бухгалтерия

92425

50225, 50223, 50224, 50226, 50227

Касса

25212

50228

Заказ баллонов, Аварийно-диспетчерская служба

94444

50242,50243

Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования

92376

50250,50251, 50252, 50253,50254

Служба эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них

98302

50260, 50261, 50263, 50264, 50265,50266

ремонтно-восстановительные работы и врезки

98302

50262, 50267

Служба защиты подземных газопроводов от коррозии

98302

50268, 50269

Служба автоматизации и связи

25214

50220, 50221

Служба учёта газа (абонентный отдел)

    

Начальник службы учёта газа

99697

50230,50235

Контролеры

99275, 99276

162, 50231, 50232, 50233, 50234

Служба транспорта, энергетики и доставки сжиженных углеводородных газов

99410

50246, 50244, 50245, 50247