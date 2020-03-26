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В Минске проведут православный фестиваль с мероприятиями для детей и ярмаркой
26.03.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: minsknews.by
С 1 по 12 апреля во Дворце культуры МТЗ состоится фестиваль "Пасхальная Радость".
Об этом сообщила
Запланированы культурная программа, мероприятия для детей и выставка-ярмарку. Лейтмотивом мероприятия станет 75-летие Победы в Великой отечественной войне. Для посетителей будут работать тематические фотовыставки, демонстрироваться документальные и художественные фильмы о войне, уроки военной подготовки, военная кухня.
Сотрудники музея истории ВОВ проведут серию тематических встреч с учащимися минских школ. В литературной гостиной выступят современные белорусские поэты и музыканты, пройдут встречи со священниками.
Запланированы также мероприятия для детей - творческий, военно-патриотический, театральный блоки, мастер-классы. Кроме того, будет организован квест "Школа разведки" и интерактивная экскурсия "Тарасово-Ратомское подполье".
Около 40 приходов и монастырей из Беларуси и стран зарубежья станут участниками православной выставки.
Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси при поддержке Мингорпиполкома. Партнером нынешнего фестиваля выступает Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-
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С 1 по 12 апреля во Дворце культуры МТЗ состоится фестиваль "Пасхальная Радость".
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