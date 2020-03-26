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Весенняя сессия белорусского парламента откроется 2 апреля

26.03.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенняя сессия белорусского парламента откроется 2 апреля

В первую очередь депутатам предстоит подготовить бюджет на следующий год и обсудить резонансные законы.

Работа над главным финансовым документом и изменениями в налоговом законодательстве – это то, на что депутаты делают определенный акцент. Весенняя сессия ожидается активной: 36 законопроектов из 64 уже полностью готовы и будут вынесены на рассмотрение в Овальном зале, остальные проекты будут отрабатываться по графику. Из наиболее обсуждаемых – закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, а также большой блок о здравоохранении.

Еще один актуальный вопрос – ратификация соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом.

На повестку вынесен большой международный блок. В частности, обсуждается взаимодействие с парламентами других стран и создание положения о международных комиссиях. Документ разработан с использованием опыта Беларуси, он предполагает формы и методы работы для наиболее эффективного сотрудничества белорусских парламентариев с иностранными коллегами.

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В первую очередь депутатам предстоит подготовить бюджет на следующий год и обсудить резонансные законы. Работа над главным финансовым документом и изменениями в...
 
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