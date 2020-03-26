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Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в белорусском посольстве, на данный момент во «Внуково» 13 наших соотечественников ожидают вылета на родину. Все они прибыли из Кубы. Планируется, что в Минск туристов доставят сегодня, 26 марта, бортом «Белавиа».
При содействии дипломатов все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке будут отправлены домой.
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Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости...
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