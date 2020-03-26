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Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами

26.03.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Москва приняла решение приостановить международное авиасообщение. Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта, за исключением самолетов для вывоза туристов (подробнее здесь).

Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами

Как сообщили в белорусском посольстве, на данный момент во «Внуково» 13 наших соотечественников ожидают вылета на родину. Все они прибыли из Кубы. Планируется, что в Минск туристов доставят сегодня, 26 марта, бортом «Белавиа».

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При содействии дипломатов все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке будут отправлены домой.

Посольство Беларуси в России прорабатывает алгоритм перевозки граждан домой по железной дороге и автобусами

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России прорабатывает вариант перевозки наших граждан домой по железной дороге и автобусами, сообщили в программе Новости...
 
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