Фото Госпогранкомитета
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Мозырские пограничники задержали солигорчанина, который находился в международном розыске по делу о наркотиках.
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Находившийся в международном розыске житель Солигорска задержан на границе с Украиной
26.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото Госпогранкомитета
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Мозырские пограничники задержали солигорчанина, который находился в международном розыске по делу о наркотиках.
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