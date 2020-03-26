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Штраф до 5 базовых. В апреле проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула

26.03.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула, рассказали в программе «Большой город».

Штраф до 5 базовых. В апреле проверят, соблюдают ли владельцы собак правила выгула

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
У нас на постоянной основе проводится такая работа по контролю за соблюдением владельцами домашних животных правил выгула, и на придомовых территориях в Минске. И в период месячника тоже будут проводиться такие акции. Комиссии будут ходить по дворовым территориям и осуществлять контроль. Сегодня действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних собак. Это либо предупреждение, либо штраф в размере от 1 до 5 базовых величин.

Люди в материале: Анастасия Воробьева, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
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В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, проверят, соблюдают ли владельцы собак...
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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