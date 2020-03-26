Случчане могут принять участие в восстановлении лесов

Источник материала: Слуцк Город





Любые предприятия и частные лица при желании могут принять участие в акции «Неделя леса» на территории «Слуцкого лесхоза», сообщается на сайте учреждения.

В целях исполнения республиканской программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018-2020 годов под знаком Года малой родины [...] в период с 28 марта по 4 апреля 2020 года во всех организациях Министерства лесного хозяйства проводится добровольная акция «Неделя леса – 2020», посвященная Году малой родины и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В добровольной акции «Неделя леса – 2020», проводимой в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз», могут принять участие организации общественные формирования, физические лица обратившиеся в структурные подразделения лесхоза:

Телефоны для справок:

Воробьевское лесничество — 77-751

Жилин-Бродское лесничество — 92-553

Селецкое лесничество –801713-21-889

Амговичское лесничество — 97-544

Гольчицкое лесничество — 3-29-60

Уречское лесничество — 801794-56-145

ГЛХУ “Слуцкий лесхоз” — 6-31-07; 6-30-87; 6-30-96

Наличие посадочного материала с закрытой корневой системой, а его выращено более 300 тысяч штук, позволит лесхозу провести этим посадочным материалом лесовосстановление на площади более 25% от всего объема создаваемых посадок в весенний период 2020 года при высокой их приживаемости, при этом посадки можно проводить длительно в течении всего вегетационного периода.