Запасов гречки в Беларуси хватит на пять месяцев – Минсельхозпрод

Источник материала: ОНТ

26 марта на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун рассказал, что запасов гречки в Беларуси хватит на пять месяцев, пишет БЕЛТА.

Гаркун отметил, что в стране достаточно зерновых для того, чтобы обеспечить население мукомольно-крупяной продукцией.

Кроме объемов, которые имеются на комбинатах хлебопродуктов, добавил замминистра, есть еще 1300 т зерна в государственном резерве. Их можно использовать при необходимости.

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