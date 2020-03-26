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Запасов гречки в Беларуси хватит на пять месяцев – Минсельхозпрод
Источник материала: ОНТ
26 марта на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун рассказал, что запасов гречки в Беларуси хватит на пять месяцев,
Гаркун отметил, что в стране достаточно зерновых для того, чтобы обеспечить население мукомольно-крупяной продукцией.
Кроме объемов, которые имеются на комбинатах хлебопродуктов, добавил замминистра, есть еще 1300 т зерна в государственном резерве. Их можно использовать при необходимости.
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26 марта на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун рассказал, что запасов гречки в Беларуси хватит на пять...
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