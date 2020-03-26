Крути педали, делай яркие фото и получай подарки: в Минске пройдёт акция «30 дней на велосипеде»

Источник материала: СТВ

Минчан приглашают присоединиться к акции «30 дней на велосипеде», сообщили в программе «Большой город» . Этой традиции в мире уже 10 лет. Беларусь участвует в шестой раз. Участники должны ежедневно отправляться на велопрогулки, делать яркие фото и делиться ими в соцсетях. Самых активных любителей велосипедной езды ждут памятные подарки.