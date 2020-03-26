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Крути педали, делай яркие фото и получай подарки: в Минске пройдёт акция «30 дней на велосипеде»

26.03.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минчан приглашают присоединиться к акции «30 дней на велосипеде», сообщили в программе «Большой город». Этой традиции в мире уже 10 лет. Беларусь участвует в шестой раз. Участники должны ежедневно отправляться на велопрогулки, делать яркие фото и делиться ими в соцсетях. Самых активных любителей велосипедной езды ждут памятные подарки.

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Минчан приглашают присоединиться к акции «30 дней на велосипеде», сообщили в программе «Большой город». Этой традиции в мире уже 10 лет. Беларусь участвует в шестой...
 
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