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Негласный карантин? В Светлогорск приехал цирк-шапито, но билеты не продают

26.03.2020 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Светлогорск приехал цирк-шапито «Сириус», представления уже должны были начаться, однако в данный момент кассы не работают и билеты не продаются.

Местный исполнительный комитет пока не дает разрешения на старт гастролей, пишет lovesun.by

Начальница местного отдела идеологии Алла Манькевич сообщила, что запрет будет действовать как минимум до 6 апреля включительно. 

Если его не продлят, то представления начнутся уже 7 числа.
 
 
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В Светлогорск приехал цирк-шапито «Сириус», представления уже должны были начаться, однако в данный момент кассы не работают и билеты не продаются.
 
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Единство
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