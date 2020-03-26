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Негласный карантин? В Светлогорск приехал цирк-шапито, но билеты не продают
Источник материала: Партизан
В Светлогорск приехал цирк-шапито «Сириус», представления уже должны были начаться, однако в данный момент кассы не работают и билеты не продаются.
Местный исполнительный комитет пока не дает разрешения на старт гастролей, пишет
Начальница местного отдела идеологии Алла Манькевич сообщила, что запрет будет действовать как минимум до 6 апреля включительно.
Если его не продлят, то представления начнутся уже 7 числа.
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В Светлогорск приехал цирк-шапито «Сириус», представления уже должны были начаться, однако в данный момент кассы не работают и билеты не продаются.
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