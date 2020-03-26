Линус Умарк попрощался с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Источник материала: ОНТ

Один из самых результативных игроков в истории КХЛ покидает континентальную лигу.

Контракт 33-летнего шведского форварда с командой рассчитан до 30-го апреля. Чемпион мира выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов.

В завершившемся сезоне швед провел 59 игр и заработал 54 очка в регулярном чемпионате. В плей-офф у форварда 12 набранных балов в шести встречах. Умарк продолжит карьеру в Швейцарии. Новый клуб игрока пока не называется.

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