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Линус Умарк попрощался с уфимским «Салаватом Юлаевым»
Источник материала: ОНТ
Один из самых результативных игроков в истории КХЛ покидает континентальную лигу.
Контракт 33-летнего шведского форварда с командой рассчитан до 30-го апреля. Чемпион мира выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов.
В завершившемся сезоне швед провел 59 игр и заработал 54 очка в регулярном чемпионате. В плей-офф у форварда 12 набранных балов в шести встречах. Умарк продолжит карьеру в Швейцарии. Новый клуб игрока пока не называется.
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Один из самых результативных игроков в истории КХЛ покидает континентальную лигу. Контракт 33-летнего шведского форварда с командой рассчитан до 30-го апреля....
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