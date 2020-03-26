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В Минсельхозпроде рассказали, насколько хватит запасов гречки
26.03.2020 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: syl.ru
Как заявил замминистра Владимир Гаркун, в Беларуси «достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией».
В частности, запасов гречки в стране хватит на пять месяцев, пишет
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Как заявил замминистра Владимир Гаркун, в Беларуси «достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией».
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