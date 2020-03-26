В Минсельхозпроде рассказали, насколько хватит запасов гречки

Источник материала: Ежедневник

фото: syl.ru

Как заявил замминистра Владимир Гаркун, в Беларуси «достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией».

В частности, запасов гречки в стране хватит на пять месяцев, пишет Белт а со ссылкой на замминистра. Как уточнил Гаркун, этого хватит до нового урожая. Помимо объемов, имеющихся на комбинатах хлебопродуктов, еще 1300 т зерна есть в государственном резерве. При необходимости они будут использованы. "То есть крупой, мукой мы обеспечены. А что касается мясо-молочной продукции, мы полностью обеспечиваем свое население и имеем экспортный потенциал. Излишки мы будем продавать на экспорт", - отметил замминистра.