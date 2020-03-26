Надолго ли хватит гречки в Беларуси?

Запасов круп в стране хватит до нового урожая, зерна достаточно и в государственном резерве.

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в Минске 26 марта.

«Основная задача - обеспечить продовольственную безопасность населения Республики Беларусь. Все излишки, которые мы имеем, отправим на экспорт. Мы, естественно производили больше продукции, чтобы на этом заработать», - сказал Гракун.

Он отметил, что предприятия мясной и молочной промышленности республики продолжают выпуск широкого ассортимента продукции и полностью обеспечивают внутренние рынки.

По словам Гракуна, в стране достаточно круп и зерновых культур, чтобы обеспечить население. При этом имеются излишки ячменной, перловой и овсяной круп. Есть и запасы гречки – как самой крупы, так и сырья для ее производства. Этого хватит на 5 месяцев, как раз до нового урожая.

Представитель Минсельхозпрода отметил, что в госрезерве есть 1,3 тысячи тонн зерна, которое при необходимости также можно использовать.

«То есть крупой, мукой мы обеспечены. Ну а мясомолочной продукцией мы обеспечены полностью и имеем экспортный потенциал», - добавил Гракун.