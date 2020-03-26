«Папа, пристегни меня»

Таков был главный лозунг акции, которую провели сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД совместно с учащимися СШ №1 г. Смолевичи. Главная цель акции – привлечь внимание взрослых к правилам перевозки детей.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Дмитрий Городко и инспектор Ирина Стрельцова останавливали транспортные средства на трассе Р-53 «Слобода-Новосады» близ Смолевичей. А тем временем дети держали в руках красочный баннер, который напоминал водителям о правилах перевозки детей, и раздавали информационные листовки.

Инспекторы, в свою очередь, проводили с водителями профилактические беседы и акцентировали внимание, что ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге должны обеспечить взрослые. Также милиционеры напоминали, что при перевозке несовершеннолетних машина должна быть оборудована автокреслом, бустером или специальной подушкой.

– С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же, – отметила Ирина Стрельцова.

Кор. «КС»























