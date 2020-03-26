Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.





Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД ежедневно проводят профилактическую работу по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации медицинских товаров. Так, в столичном регионе возле рынка "Новый Лебяжий" 37-летний мужчина продавал медицинские одноразовые маски по Br0,81 за штуку. У него изъято 800 масок стоимостью около Br650. Случаи продажи медицинских масок также выявлены в Минске: 39-летний мужчина приобрел их через интернет для перепродажи по более высокой цене. Изъято 500 масок общей стоимостью Br500. Кроме того, при перепродаже 5 тыс. масок белорусского производства задержан гражданин России, а в Бресте задержан предприниматель , который через интернет незаконно продавал 7 тыс. медицинских масок.

По информации ГУБЭП МВД Беларуси, на территории страны (в Бресте, Минске, Минской области, Могилеве и Гродно) выявлено семь фактов незаконной продажи медицинских масок. На нарушителей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Они в основном закупали товар в аптеках, а в интернете продавали с наценкой. Изъято более 28 тыс. единиц медицинской продукции общей стоимостью около Br26 тыс.

МВД советует всем покупать медицинские препараты, также защитные маски, перчатки, халаты, антисептики исключительно в аптеках.