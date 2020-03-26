ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены в Беларуси

26.03.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены в Беларуси

Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД ежедневно проводят профилактическую работу по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации медицинских товаров. Так, в столичном регионе возле рынка "Новый Лебяжий" 37-летний мужчина продавал медицинские одноразовые маски по Br0,81 за штуку. У него изъято 800 масок стоимостью около Br650. Случаи продажи медицинских масок также выявлены в Минске: 39-летний мужчина приобрел их через интернет для перепродажи по более высокой цене. Изъято 500 масок общей стоимостью Br500. Кроме того, при перепродаже 5 тыс. масок белорусского производства задержан гражданин России, а в Бресте задержан предприниматель, который через интернет незаконно продавал 7 тыс. медицинских масок.

По информации ГУБЭП МВД Беларуси, на территории страны (в Бресте, Минске, Минской области, Могилеве и Гродно) выявлено семь фактов незаконной продажи медицинских масок. На нарушителей составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Они в основном закупали товар в аптеках, а в интернете продавали с наценкой. Изъято более 28 тыс. единиц медицинской продукции общей стоимостью около Br26 тыс.

МВД советует всем покупать медицинские препараты, также защитные маски, перчатки, халаты, антисептики исключительно в аптеках.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Факты незаконной торговли медицинскими масками пресечены на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД. Оперативники подразделений по борьбе с экономическими...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Узденском районе на 9-летнего ребёнка упала бетонная крышка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика