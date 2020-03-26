Источник материала: Кировец

«Пристегнись к безопасности!» – под таким девизом 27 марта по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования средств пассивной безопасности.

Безопасность автомобиля имеет две составляющие – активную и пассивную. Активная безопасность включает различные приспособления и устройства, уменьшающие вероятность попадания автомобиля в аварийную ситуацию, а пассивная безопасность направлена на уменьшение тяжести последствий и смягчения травм у водителя и пассажиров при столкновениях и авариях. Основными средствами пассивной безопасности, которыми оборудован автомобиль, были и остаются ремни безопасности. Они спасли не одну тысячу человеческих жизней.

Использование ремней безопасности смягчает тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия, тяжесть травм, получаемых водителем и пассажирами. Причем жизненная необходимость применения ремней безопасности неоднократно доказана. Не пристегнувшись ремнем безопасности, человек значительно увеличивает степень своего риска погибнуть либо получить серьёзные травмы в случае аварии.

Правила дорожного движения обязывают быть пристегнутыми водителя и всех пассажиров, если ремни безопасности предусмотрены конструкцией автомобиля, в том числе и на задних сидениях. Вместе с тем, есть еще отдельные граждане, которые к ремням относятся скептически и, как правило, пристегиваются ими во избежание неприятной встречи с инспектором ДПС. Такое отношение складывается лишь от незнания того, что может произойти с сидящими в автомобиле в момент аварии.

Особое внимание следует уделять перевозке детей-пассажиров. Приходиться говорить о том, что не все родители заботятся об этом, дети зачастую становятся заложниками беспечности водителей, необоснованно рискующих на дороге и игнорирующих правилами перевозки детей.

Перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности или перевозящим пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере до 1 базовой величины. За неиспользование пассажирами ремней безопасности при движении – штраф от 1 до 3 БВ. За повторное в течение года игнорирование водителем использования ремня безопасности – штраф от 2 до 5 БВ.

Старший госавтоинспектор ОГАИ РОВД Андрей Пархамович